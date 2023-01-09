Саратовский автомобилист пытался дать взятку инспектору Ространснадзора

В Саратове в отношении 64-летнего автомобилиста возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 – ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки). Об этом сообщает СУ СК.

По данным следствия, 27 декабря 2022 года подозреваемый на своем автомобиле совершил административное правонарушение. За несоставление протокола мужчина предложил инспектору территориального управления Ространснадзора по Приволжскому федеральному округу взятку в сумме 20 тыс. руб. Инспектор от денег отказался. Противоправные действия лица выявлены сотрудниками УФСБ. Проводятся следственные действия.

Марина Ковалева