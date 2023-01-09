Глава СК России поручил возбудить уголовное дело в отношении мигрантов, унижавших девушку в Самаре

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении мигрантов из Средней Азии, совершивших противоправные действия в отношении девушки в Самаре. Об этом сообщается в официальной группе приемной главы ведомства в «ВКонтакте».

Ранее по социальным сетям разошлось видео, на котором запечатлено, как двое выходцев из Средней Азии издевались над девушкой, находящейся в бессознательном состоянии, унижая ее достоинство. Ролик вызвал огромный общественный резонанс, жители Самары требовали от правоохранителей найти мигрантов и привлечь их к ответственности.

Руководителю СУ СКР по Самарской области Марату Галиханову поручено возбудить и расследовать уголовное дело по данному инциденту, представив доклад о его предварительных и окончательных результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль центрального аппарата ведомства.

Андрей Сазонов