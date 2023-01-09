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Путепровод в Сергачском районе отремонтируют за 108 млн рублей

Двухполосный путепровод через железную дорогу в Сергачском районе капитально отремонтируют за 107,7 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Контракт заключили с ООО «Мостопроектстрой». Путепровод на дороге Работки – Порецкое протяженностью около 55 м и подъезд к нему длиной около километра подрядчик должен отремонтировать до 15 ноября 2023 года.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Мостопроектстрой» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в январе 1992 года с уставным капиталом 20 тыс. руб. Основной деятельностью является строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Директор и владелец — Дмитрий Амбаров. Чистая прибыль по итогам 2021 года составила 965 тыс. руб., выручка — 94,4 млн руб. Финансовая отчетность по итогам 2022 года еще не опубликована.

Елена Ковалева

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