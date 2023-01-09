В Мостовском районе нашли тело рыбака, провалившегося под лед

В поселке Перевалка Мостовского района спасатели достали из водоема тело рыбака, провалившегося под лед. Об этом сообщила пресс-служба «Кубань-Спас».

«6 января рыбак вышел на тонкий лед в окрестностях поселка Перевалка и провалился. Спасатели Псебайского отряда извлекли и транспортировали на берег тело пенсионера», — говорится в сообщении.

В эксренной службе подчеркивают, что несмотря на продолжительные морозы, лед на водоемах края недостаточно прочный, поэтому не стоит подвергать себя смертельной опасности.

Всего за период новогодних выходных спасатели «Кубань-Спас» провели 44 аварийно-спасательные операции, в ходе которых были спасены 22 человека и две собаки.

Анастасия Донскова

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