Мэрия Краснодара сообщила о троекратном росте числа субъектов малого и среднего бизнеса

В Краснодаре по итогам 2022 года количество субъектов малого и среднего бизнеса выросло до 90,9 тыс. штук. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. По данным мэрии, их число за год увеличилось в три раза.

Сейчас в краевом центре на предприятиях МСП работают 268 тыс. жителей, что составляет 36,8% от экономически активного населения города. В мэрии отмечают, что предприниматели развивают свое дело «несмотря на геополитические изменения, разрыв экономических цепочек и другие стресс-факторы».

«В 2022 году экономика вступила в фазу структурной перестройки. Несмотря на сложившиеся непростые экономические условия, объём инвестиций в основной капитал на территории Краснодара сохранил тенденцию роста. В этом году мы ожидаем выйти на положительную динамику всех основных макроэкономических показателей по сравнению с прошлым» — заявил в ходе еженедельного аппаратного совещания вице-мэр Дмитрий Васильев.

Он также сообщил, что количество самозанятых в Краснодаре достигло 61 тыс. человек.

В январе 2022 года пресс-служба администрации Краснодара сообщала, что в столице Кубани было зарегистрировано 87,4 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Это на 6,6 тыс. больше, чем в 2021 году.

Александр Орлов

Читайте нас в Telegram