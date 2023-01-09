В 2022 году перевозки пассажиров СКЖД выросли на 26%

С января по декабрь 2022 года по Северо-Кавказской железной дороге было перевезено 49 млн пассажиров — на 26% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба СКЖД.

По данным компании, в пригородном сообщении отправлено более 32,1 млн пассажиров (+22%), в дальнем следовании – 16,8 млн пассажиров (+38%). Также в 2022 году на 43% возрос пассажирооборот, и составил 15,3 млрд пасс-км. В пригородном сообщении – 1,1 млрд пасс-км (+22%), в дальнем следовании – свыше 14,2 млрд пасс-км (+45%).

Только в декабре 2022 года с вокзалов СКЖД отправлено 3,3 млн пассажиров, что 28% больше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом пригородными маршрутами воспользовались 2,3 млн человек (+13%), а поездами дальнего следования – более 1 млн человек (+77%). Пассажирооборот в последнем месяце 2022 года составил 884 млн пасс-км, что на 97% выше, чем в декабре 2021 года. На пригородных направлениях пассажирооборот вырос на 17%, составив 79 млн пасс-км, а на путях дальнего следования – в 2 раза – до 805 млн пасс-км.

Как сообщалось ранее, с января по октябрь 2022 года количество отправленных пассажиров с крупнейших вокзалов СКЖД выросло на 34% и составило 29 млн человек

Анастасия Назарова