Школьник пострадал от нападения маламута в Новосибирской области

Региональное управление СКР и прокуратура Новосибирской области проводят проверки после нападения собаки породы маламут на 7-летнего мальчика. Ребенок госпитализирован с травмами, его жизни и здоровью ничто не угрожает, отметили в ведомствах.

По предварительным данным, днем 9 января собака покусала мальчика, который шел по улице в рабочем поселке Кольцово.

По инициативе прокуратуры Новосибирского района материалы проверки были переданы в районное подразделение СКР для установления обстоятельств происшествия.

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Дарья Решетникова