Деньги откладывают в долгий ящик

Власти разрабатывают новый инструмент для долгосрочных накоплений россиян. Речь идет о бескупонных гособлигациях, пишет РБК со ссылкой на источники и стратегию развития финансового рынка до 2030 года. Предполагается, что такие бумаги станут частью программы долгосрочных сбережений, которую готовят Минфин и Центробанк. К тому же подобные ОФЗ могут войти в целую линейку инструментов для граждан с невысокими доходами.

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В чем особенности бескупонных облигаций? И заинтересуют ли они инвесторов? На эти вопросы ответил управляющий директор инвесткомпании «Иволга Капитал» Дмитрий Александров: «Бескупонные облигации — не какое-то новое изобретение, особенно если говорить про долги государства. Например, в США уже достаточно давно действует механизм именно бескупонных бондов.

Работает он следующим образом: стоимость покупки такой бумаги, как правило, ниже номинала. То есть инвестор приобретает ее за 950 руб., а погашение происходит по 1 тыс. руб. Таким образом, он получает весь свой накопленный доход в виде более высокой цены погашения, нежели цена покупки. Этим дисконтом и определяется доходность бескупонной облигации.

В линейку инструментов для граждан с невысокими доходами стоит включить различные инфраструктурные облигации — бонды, которые финансируют какие-то глобальные стройки, транспортную инфраструктуру, возможно, и социальную, поскольку на сегодняшний день это действительно является для государства приоритетом. Деньги, которые привлекаются через ОФЗ, в том числе идут на инфраструктурные проекты.

Если у инвесторов будет более четкая привязка к конкретному проекту, то это дополнительно простимулирует их покупать такие облигации, поскольку создаст чувство причастности к чему-то большому и правильному. Кроме того, рынок достаточно давно ждет ОФЗ в юанях. Я думаю, эти планы прорабатываются, и это может быть интересно широкому кругу розничных инвесторов как инструмент валютной диверсификации».

Бескупонные облигации федерального займа позволят сэкономить на налогах. Однако такие бумаги будут выгоднее привычных ОФЗ, только если вкладываться вдолгую, говорит руководитель аналитического управления финансовой группы «Финам» Михаил Аристакесян:

«Это облигации, в которых есть только основная сумма долга, никаких промежуточных платежей в виде купонов нет, доход выплачивается в момент погашения бумаг.

Соответственно, в качестве плюса можно указать отсутствие налогообложения, что повышает итоговую прибыль. В то же время, учитывая, что купонов нет, мы имеем и повышенный риск. Если процентные ставки вырастут, то компенсировать это даже частично не получится.

Такие облигации могут быть интересны тем, кто ориентирован на долгосрочные инвестиции и хочет сэкономить на налоговых платежах. К тому же, учитывая, что это будет долгосрочная облигация, то, скорее всего, она попадет под трехлетнюю налоговую льготу, где налогом не облагается доход из расчета 3 млн руб. в год».

Минфин в 2017 году начал выпускать так называемые народные ОФЗ — облигации специально для физлиц. Такие бумаги не торгуются на бирже, а приобрести и досрочно погасить их можно только через банки-агенты. Однако в марте прошлого года министерство перестало размещать их, поскольку ухудшились условия заимствований. Гособлигации тем временем, под подсчетам «РБК Инвестиций», в прошлом году оказались на третьем месте по доходности после корпоративных облигаций и рублевых депозитов.

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Владимир Расулов