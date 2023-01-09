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Борчанина осудят за повлекшие пожар фейерверки

Мировой судья Борского судебного района Нижегородской области рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, обвиненного в уничтожении чужого имущество по ст. 168 УК РФ. Об этом сообщила прокуратура региона.

По данным ведомства, в ночь с 1 на 2 мая 2022 года мужчина устроил фейерверк в плотной городской застройке на Бору. Одна из ракет попала в квартиру девятиэтажки на улице Пионерская, помещение полностью выгорело, пострадали еще три квартиры.

Ущерб от салюта оценен в 2,8 млн руб. Для его возмещения на имущество обвиняемого наложен арест, борчанин признал вину.

Владимир Зубарев

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