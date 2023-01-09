Выход России из европейского соглашения об уголовной ответственности за коррупцию не подрывает борьбу с этим преступлением. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал законопроект, который внес в Госдуму президент Владимир Путин. Согласно документу, Москва денонсирует конвенцию Совета Европы, принятую в 1999 году. Россия ратифицировала ее в 2006-м.

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Подробнее об основных положениях этого документа — в справке “Ъ FM”:

Страны, которые подписали конвенцию, должны принимать меры для того, чтобы не допустить подкупа должностных лиц, членов национальных публичных собраний и компаний. То же самое касается и иностранных публичных лиц, международных парламентских собраний, судей и международных судов. Кроме того, подписанты обязуются противодействовать отмыванию доходов, которые получены преступным путем, и злоупотреблению влиянием в корыстных целях. А меры по борьбе с этими преступлениями должны быть предусмотрены в национальных уголовных кодексах. Кроме того, государства должны содействовать друг другу при сборе доказательств.

Как следует из пояснительной записки к президентскому законопроекту, Москва хочет денонсировать конвенцию по уголовной ответственности за коррупцию, поскольку комитет министров Совета Европы прекратил членство России в группе государств против такого преступления. При этом она должна продолжать выполнять обязанности по указанному соглашению, но лишилась права голоса в группе.

Что означает выход России из этой конвенции? Председатель московской коллегии адвокатов «Николаев и партнеры» Юрий Николаев отмечает, что национальное законодательство измениться не должно, а вот взаимная выдача подозреваемых и обвиняемых в коррупции окажется под большим вопросом: «Для локального уровня, то есть внутри России, ничего не поменяется. У нас есть Уголовный кодекс и статьи, предусматривающие ответственность за взятку, за должностные преступления. Они как были, так и останутся.

Что касается международного сотрудничества, с момента выхода из конвенции, по всей видимости, Россия не будет выдавать людей, обвиняемых в Европе в коррупционной составляющей. Москва также лишится права требовать выдачи лиц, которые в РФ обвиняются в нарушении соответствующих статей УК.

Права и обязанности для всех стран в этой конвенции одинаковы. Каких именно преступлений это может коснуться? Например, под коррупционной составляющей мы имеем в виду взятку либо превышение должностных полномочий. Соответствующие составы есть в Уголовном кодексе Российской Федерации. Предположим, что есть некое лицо, которое подозревается в совершении ряда преступлений и уехало жить в Германию. На сегодняшний момент Россия имеет право требовать выдачу таких граждан. Когда соглашение будет расторгнуто, она потеряет данный механизм.

Но с большинством стран, помимо конвенции СЕ, у Москвы подписано соглашение о взаимной юридической помощи. На него также можно ссылаться при выдаче преступников. Безусловно, в первую очередь европейцы выдают людей, обвиняемых в совершении преступлений, связанных с физическим вредом здоровью — убийство, грабеж, изнасилование. В таких случаях процесс идет намного проще.

Что касается так называемых экономических преступлений, тут все гораздо тяжелее. Надо смотреть обстоятельства, потому что каждое дело само по себе уникально. Естественно, с выходом из соглашения, скорее всего, процесс усложнится».

Генпрокурор Игорь Краснов в конце 2022 года заявил, что установленный ущерб от коррупционных преступлений в России только в 2022-м превысил 37 млрд руб., а всего за последние пару лет составил более 100 млрд руб. При этом, по словам господина Краснова, впервые за последние годы стоимость арестованного имущества и изъятых ценностей по делам о коррупции превысила размер причиненного ущерба.

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Владимир Расулов