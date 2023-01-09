«С Montegrappa многие российские любители люкса уже знакомы»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, чем знаменита марка и кто будет ее представлять на российском рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Montegrappa Фото: Montegrappa

Крупнейший люксовый ритейлер России, компания Mercury, объявила о том, что теперь будет представлять итальянский бренд письменных принадлежностей Montegrappa. Как написала пресс-служба Mercury: «Montegrappa приходит в Россию. Декабрь 2022 года ознаменован появлением на российском рынке итальянского аксессуарного бренда Montegrappa. Изделия эксклюзивно представлены в магазинах Mercury, а также на сайте mercury.ru».

Звучит чудесно, но справедливости ради — это уже второй приход Montegrappa в Россию. До этого бренд представляла компания Дмитрия Гуржего «Восточный экспресс». Так что с маркой и ее историей многие российские любители люкса уже знакомы. Montegrappa родом из северо-восточной Италии, названа в честь самой высокой точки Приальпийского массива — «Виноградной горы». Открыли мануфактуру в 1912 году.

А еще в перьевых ручках Montegrappa установлен запатентованный механизм наполнения чернилами power-push, действующий по принципу поршня. Знаменита Montegrappa и большим числом лимитированных серий, выпускаемых по крупным и малым поводам. О многих из них я рассказывала. А теперь лимитированные серии и регулярные коллекции представлены и в Mercury.