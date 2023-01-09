Ученые из Удмуртии вывели новый высокоурожайный сорт картофеля

В Удмуртии ученые вывели новый сорт картофеля «Шудбур», что в переводе означает «счастье». Конкурсное сортоиспытание показало, что его урожайность составляет 38,1 т/га, что на 8,1 т/га выше показателя стандартного сорта «Удача». Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН Фото: Пресс-служба Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН

Новый сорт имеет высокую устойчивость к фитофторозу, а также прошел государственное испытание на устойчивость к возбудителю рака и к золотистой картофельной нематоде.

Как рассказал руководитель Научно-исследовательского института сельского хозяйства УдмФИЦ УрО РАН Андрей Леднев, в настоящее время направлена заявка в Государственную комиссию РФ по испытанию и охране селекционных достижений, чтобы получить допуск для использования нового сорта картофеля.