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Ученые из Удмуртии вывели новый высокоурожайный сорт картофеля

В Удмуртии ученые вывели новый сорт картофеля «Шудбур», что в переводе означает «счастье». Конкурсное сортоиспытание показало, что его урожайность составляет 38,1 т/га, что на 8,1 т/га выше показателя стандартного сорта «Удача». Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН.

Фото: Пресс-служба Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН

Фото: Пресс-служба Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН

Новый сорт имеет высокую устойчивость к фитофторозу, а также прошел государственное испытание на устойчивость к возбудителю рака и к золотистой картофельной нематоде.

Как рассказал руководитель Научно-исследовательского института сельского хозяйства УдмФИЦ УрО РАН Андрей Леднев, в настоящее время направлена заявка в Государственную комиссию РФ по испытанию и охране селекционных достижений, чтобы получить допуск для использования нового сорта картофеля.

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