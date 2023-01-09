В создание промышленного парка в Армавире вложат 5,7 млрд рублей

Власти Краснодарского края направят из бюджета 5,7 млрд руб. на строительство промышленного парка в Армавире. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

По данным властей, строительство промпарка начнется в 2023 году. Его площадь составит 90,6 га. Промпарк Армавира станет восьмым в Краснодарском крае.

«Этот промпарк будет иметь импортозамещающую направленность, уже есть понимание по потенциальным резидентам. Есть договоренности по девяти проектам на общую сумму более 65 млрд руб. и с созданием почти тысячи рабочих мест»,— рассказал вице-губернатор Кубани Александр Руппель.

В ноябре 2022 года стало известно, что на разработку проекта промышленного парка «Армавир» направят 230 млн руб.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что развитие сети промпарков — залог дальнейшего развития промышленности. Они очень востребованы у бизнеса, так как обеспечены всей необходимой инфраструктурой, добавил он.

Сейчас в крае около 30 резидентов работают на территории шести промпарков. Два из них — в Краснодаре, по одному — в Динском, Кавказском, Мостовском и Усть-Лабинском районах. В стадии строительства находятся индустриальные парки «ТехПромпарк-Северный» и «ВБ Кубань», расположенные в Краснодаре.

Александр Орлов

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