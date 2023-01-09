На пост главы Нижегородского района претендуют четверо чиновников

В финал конкурса на должность главы Нижегородского района Нижнего Новгорода вышли замглавы района Александр Иванов, первый замглавы администрации района Сергей Крутов, первый замглавы Сормовского района Алексей Рыболовлев и начальник управления общественных отношений Нижегородского района Александр Щенников. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев.

Все четверо соискателей включены в кадровый резерв. Решение о назначении на должность главы Нижегородского района будет принято после личных встреч кандидатов с главой города.

Нижегородский районом с 2018 года руководил Илья Лагутин. Он уволился в августе 2022 года, а в сентябре возглавил агентство по сохранению исторических объектов (АСИРИС). С тех пор обязанности главы района исполняет первый заместитель Сергей Крутов, который запомнился нижегородцам фразой «украсть можно все — это вопрос времени и техники».

Анастасия Еремина