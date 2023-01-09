Жителя Каневского района задержали за совершение сразу пяти преступлений за один день

Правоохранительные органы задержали жителя Каневского района, подозреваемого сразу в пяти преступлениях. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю. В отношении него возбудили три уголовных дела о кражах и грабежах.

По данным полиции, его первым преступлением стало хищение цифровой техники в одном из домов в станице Каневской. После этого он украл видеорегистратор и два паспорта из салона машины. Затем подозреваемый зашел в салон мобильной связи и потребовал 30 тыс. руб., однако продавец отказалась давать ему деньги, и он ушел ни с чем.

Вслед за этим мужчина решил оформить микрозаймы на украденные паспорта: он пришел в кредитную организацию, где забрал 30 тыс. руб. и мобильный телефон. Однако и на этом мужчина не остановился. Он явился в кафе, где попытался забрать у сотрудницы золотую цепочку с крестиком, однако женщина успела выбежать из заведения и позвать на помощь полицейских. Те смогли задержать злоумышленника.

В настоящее время мужчина находится под стражей. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Александр Орлов

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