Работа для друзей

Число компаний, привлекающих соискателей через реферальные программы, в Челябинске за год выросло в полтора раза, до 40%. В основном такой метод, по статистике SuperJob, применяют при подборе рабочих в промышленности и строительстве, офисного персонала и узких специалистов. В целом по России нанимают сотрудников по рекомендации в 44% организаций. Эксперты видят причину востребованности реферальных программ в их эффективности и быстроте подбора кандидатов и отмечают, что такой метод поиска кадров подходит только для хорошо зарекомендовавших себя работодателей.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты отмечают, что реферальные программы подходят только для работодателей с хорошей репутацией

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Эксперты отмечают, что реферальные программы подходят только для работодателей с хорошей репутацией

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

За год в Челябинске в полтора раза увеличилось количество компаний, привлекающих кадры через рекомендации от действующих сотрудников. Подобные рекрутинговые реферальные программы применяют 40% организаций города, сообщают по итогам проведенного в конце декабря опроса эксперты сервиса SuperJob. Так, 28% работодателей таким образом стимулируют подбор на все открытые вакансии, 12% — на некоторые.

Рекрутинговые реферальные программы предусматривают привлечение кандидатов на вакансии через рекомендации действующих сотрудников компании. При этом последние получают вознаграждение в случае выхода соискателя на работу или прохождения им испытательного срока. Чаще всего посредством рекомендаций от действующих сотрудников в Челябинске подбирают квалифицированных рабочих и разнорабочих в промышленности и строительстве. Также рекрутинговые реферальные программы популярны при подборе линейного офисного персонала, особенно менеджеров по продажам. Такой метод подбора востребован и при поиске высококвалифицированных и узких специалистов.

«Работодатели все реже обращают внимание на гендерную принадлежность и социальный статус кандидатов, главное — уровень их квалификации. Этот тренд начался в ковид благодаря “удаленке” и продолжает развиваться. Помимо этого, все чаще встречаются случаи, когда компании приглашают на работу ушедших от них сотрудников»,— подчеркивают эксперты SuperJob.

В целом по России, по оценке SuperJob, реферальные программы при подборе кадров применяют 44% компаний: 26% работодателей тем самым стимулируют подбор на все открытые вакансии, 18% — на отдельные. Всего за год количество таких организаций увеличилось на 50%.

Директор агентства «Бизнес и кадры» Людмила Соколова отмечает, что реферальные программы привлечения кандидатов эффективны для тех предприятий, которые добросовестно исполняют свои обязательства. Компаниям, которые имеют сложную корпоративную культуру, систему штрафов и допускают задержки зарплаты, не стоит рассчитывать на рекомендацию сотрудников, считает эксперт.

«Компании все чаще прибегают к реферальным программам при поиске новых сотрудников. Это хороший способ привлечения персонала и не слишком затратный. Так, если человек работает в компании, и его все устраивает, то с высокой долей вероятности его знакомые или друзья рассмотрят рекомендованную им вакансию. Как правило, чаще всего к реферальным программам компании прибегают тогда, когда понимают, что традиционный поиск соискателей через объявления на сайтах и в СМИ не приносит необходимых результатов»,— отмечает Людмила Соколова.

По мнению руководителя агентства, сегодня в регионе наблюдается очень высокий дефицит кадров в разных сегментах: от рабочего персонала до офисных работников различных профилей.

«Дефицит кадров связан со сложной демографической ситуацией, не все компании могут поднимать уровень зарплаты в соответствии с запросами рынка труда, и предложения, которые находятся на средней границе рынка и ниже, очень долго не получают отклика. Непросто найти кадры предприятиям, которые находятся в отдалении от транспортных развязок. Уже достаточно давно отмечается такая тенденция: на одну вакансию в дефицитном сегменте работодателю зачастую не поступает ни одного качественного резюме»,— говорит Людмила Соколова. По ее словам, рекрутеры в основном занимаются «холодным» поиском персонала: ищут кандидатов разными способами, в том числе с помощью социальных сетей и групп по поиску работы в Telegram.

Директор рекрутингового агентства «Тирс» Екатерина Карпенко подчеркивает, что востребованность реферальных программ среди работодателей растет на протяжении нескольких лет.

«Высокий процент реферального пути закрытия вакансий сложился не только в этом году. За последние десять лет в рекрутинге усиливалась важность рекомендаций. По мировой статистике, 70% вакансий в рекрутинге закрывается работниками самой компании: посредством перемещения, карьерного роста, совмещения позиций, с помощью найма рекомендованных сотрудниками соискателей. 20–25% вакансий закрывается через порталы поиска работы и около 5–10% вакансий — через рекрутинговые агентства. Согласно исследованию Ассоциации рекрутинговых агентств Урала, в 2022 году в крупных городах Урала через профессиональные агентства закрывалось 4–6% спроса на вакансии»,— отмечает Екатерина Карпенко.

Руководитель агентства называет плюсами использования реферальных программ высокую скорость подбора персонала и достоверность предоставляемой о кандидатах информации.

«Реферальные программы — результативный источник информации о кандидатах в условиях сокращения рынка труда. В условиях острой нехватки кадров, особенно рабочих, разнорабочих, технических и инженерных специалистов, работодатели используют все способы поиска, особенно те, которые дают быстрый и достоверный результат. К тому же, тот факт, что сотрудники готовы приглашать своих знакомых и близких в свою компанию, является главным показателем их лояльности»,— поясняет Екатерина Карпенко.

Михаил Бычков