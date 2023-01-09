Ученые ЮФУ выявили загрязнение почв углеводородами и тяжелыми металлами в Таганроге

В отдельных районах Таганрога выявлено трехкратное превышение уровня загрязнения почв полициклическими ароматическими углеводородами (ПАУ) по сравнению с уровнем содержания данных веществ в пригороде, сообщает пресс-служба Южного Федерального университета.

В рамках исследования по классификации почв и выявления степени их загрязнения, проведенного научным коллективом Академии биологии и биотехнологии Д.И. Ивановского ЮФУ, были отобраны пробы из на побережье Таганрогского залива в отдаленных природных районах, из промышленного района Таганрога возле завода «Красный котельщик», а также рядом с городским пляжем. Ученые оценивали содержание ПАУ и тяжелых металлов (хром, цинк, кадмий и др.) в пробах.

«На основании результатов исследователи ЮФУ классифицировали почвы за пределами города как абсолютно незагрязненные, а некоторые городские почвы — как имеющие уровень загрязнения, варьирующийся от низкого до высокого», — дается пояснение в сообщении пресс-службы вуза.

ПАУ и тяжелые металлы попадают в землю в результате деятельности химических предприятий, промышленных заводов и при сжигании автомобильного топлива. Данные вещества отрицательно влияют на микроорганизмы в почвах, стимулируя рост плесневелых грибов. Наиболее чувствительными к загрязнению являются спорообразующие бактерии и копиотрофы — микроорганизмы, требующие для жизни большое количество питательных органических веществ. Количество представителей этих групп уменьшилось в 10 раз натерриториях с высокими уровнями ПАУ и тяжелых металлов.

Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в научном журнале Environmental Geochemistry and Health.

Анастасия Назарова