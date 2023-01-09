В Челябинске планируют продать «Галактику развлечений» за 265 млн рублей

Комитет кредиторов челябинской компании «Реси» утвердил порядок продажи имущества организации – комплекса «Галактика развлечений». Начальная цена нежилых помещений с земельным участком составит 265,2 млн руб. Информация об этом опубликована в карточке должника на Федресурсе.

На торги планируется выставить комплекс из нежилых зданий общей площадью около 11 тыс. кв. м, расположенных по адресу: Комсомольский проспект, 16. Также в единый лот входит земельный участок в 14 тыс. кв. м. Часть имущества на сумму 47,2 млн руб. обременено залогом ПАО «Межтопэнергобанк». Сообщение о проведении торгов должно быть опубликовано в течение 25 календарных дней со дня размещения информации о начальной цене и порядке продажи (30 декабря 2022 года) и не позднее чем за 30 дней до даты начала торов. Первые торги пройдут в форме аукциона с шагом повышения 5% от начальной цены.

Арбитражный суд Челябинской области признал ООО «Реси» банкротом и открыл конкурсное производство в отношении компании в июне 2022 года. В комплексе «Галактика развлечений» работает ночной клуб, сауна, бильярдный клуб, боулинг, караоке-бар и спорт-бар. Летом прошлого года помещение ночного клуба пытались сдать в аренду за 1 млн руб. в месяц.