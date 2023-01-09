Бывший городской чиновник стал куратором ТКО в крае

Как стало известно «Ъ-Прикамье», в минЖКХ края с начала января произошло масштабное перераспределение полномочий среди замов, вызванное прошлогодним уходом в минтарифов Марии Козловой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Пастух ответит за реформу ТКО

Василий Пастух ответит за реформу ТКО



Так, изменил свой функционал Василий Пастух, замминистра ЖКХ края и бывший первый замглавы Свердловского района. Согласно данным сайта министерства, теперь он отвечает из твердые коммунальные отходы (ТКО) и фонд капремонта. После прихода чиновника в министерство в 2022 году ему поручили кураторство благоустройства. Теперь проекты благоустройства переданы в функционал замминистра Натальи Князевой.

Ей же перешли и вопросы по газоснабжению. Ранее за эту сферу отвечала в министерстве заместитель Мария Козлова, которая в конце прошлого года возглавила краевое министерство тарифов и энергетики. Госпожа Козлова также курировала управление теплоэнергетики и ГО и ЧС. Его куратором назначен начальник отдела теплоэнергетики министерства ЖКХ края Игорь Мандрыгин. В министерстве сейчас он трудится на позиции и. о. замминистра.

Напомним, что после ухода госпожи Козловой весь ее функционал временно перешел к министру Артему Балахнину.