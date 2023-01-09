Бывший городской чиновник стал куратором ТКО в крае

Как стало известно «Ъ-Прикамье», в минЖКХ края с начала января произошло масштабное перераспределение полномочий среди замов, вызванное прошлогодним уходом в минтарифов Марии Козловой.
Василий Пастух ответит за реформу ТКО
Так, изменил свой функционал Василий Пастух, замминистра ЖКХ края и бывший первый замглавы Свердловского района. Согласно данным сайта министерства, теперь он отвечает из твердые коммунальные отходы (ТКО) и фонд капремонта. После прихода чиновника в министерство в 2022 году ему поручили кураторство благоустройства. Теперь проекты благоустройства переданы в функционал замминистра Натальи Князевой.
Ей же перешли и вопросы по газоснабжению. Ранее за эту сферу отвечала в министерстве заместитель Мария Козлова, которая в конце прошлого года возглавила краевое министерство тарифов и энергетики. Госпожа Козлова также курировала управление теплоэнергетики и ГО и ЧС. Его куратором назначен начальник отдела теплоэнергетики министерства ЖКХ края Игорь Мандрыгин. В министерстве сейчас он трудится на позиции и. о. замминистра.
Напомним, что после ухода госпожи Козловой весь ее функционал временно перешел к министру Артему Балахнину.