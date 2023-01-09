Начальника пункта наполнения баллонов в Удмуртии будут судить за присвоение 2,5 млн рублей от продажи бензина

В Удмуртии перед судом предстанет 45-летний житель Балезинского района. Мужчину обвиняют в присвоении и растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Обвиняемый работал начальником районного пункта наполнения баллонов «Балезино» ООО «Мобиль-газ». По версии следствия, с использованием своего служебного положения мужчина продавал своим знакомым и неустановленным жителям вверенный ему бензина с топливных карт, принадлежащих организации. Всего он присвоил около 2,5 млн руб. от продажи бензина.

Уголовное дело направлено в Балезинский районный суд.