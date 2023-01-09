Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В конце недели в Татарстане потеплеет до 10 градусов ниже нуля

В Татарстане 13-14 января днем потеплеет до -10..-15°, ночью ожидается -15..-20°. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

При этом в ближайшие дни в регионе сохранятся аномальные морозы. В частности, ночью и утром 10 января прогнозирует -32..-37°, местами до -41°, днем — -25..-30°. 11 января столбики термометров понизятся до -29..-34°, на востоке до -38°; днем ожидается -17..-22°, на востоке до -25°. Осадки не ожидаются.

12 января в Татарстане температура воздуха ночью составит -19..-24°, днем -10..-15, на востоке до -19°.

"Ъ-Казань"

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...