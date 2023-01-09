За девять месяцев прошлого года выручка «Эконивы» выросла на 35%

Крупнейший производитель молока в России, холдинг «Эконива», объявил предварительные данные неаудированной консолидированной финансовой отчетности по МСФО за девять месяцев 2022 года. Выручка от продаж в рублях выросла на 35% и достигла 46,3 млрд руб., а в евро увеличилась на 59% — до €613 млн.

Совокупный доход холдинга за период с января по сентябрь вырос на 28%, до 56,8 млрд руб. В евро показатель составил €753 млн против €502 млн за аналогичный период 2021 года. Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA) «Эконивы» за отчетный период в рублях увеличилась на 35% — до 19,5 млрд руб., а в евро на 58% — до €258 млн.

При этом, как отмечают в компании, ликвидность в рублях увеличилась в 2 раза, в евро — в 2,3 раза: до 12,6 млрд руб. и €167 млн евро.

За девять месяцев «Эконива» произвела более 888 тыс. тонн сырого молока в физическом весе и почти 112,9 тыс. тонн готовой молочной продукции. Глава холдинга Штефан Дюрр отметил, что группа смогла сохранить стабильность в операционной деятельности, несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию. В прогнозах «Эконива» остается осторожной.

«Эконива», по собственным данным, управляет активами в 13 российских регионах: в состав холдинга входят 40 животноводческих комплексов, где содержатся 221 тыс. голов крупного рогатого скота, а также земельный банк в 630 тыс. га. Ежедневно сельхозпредприятия холдинга производят порядка 3,3 тыс. тонн молока, в 2021 году валовой надой молока составил 1,12 млн тонн.

Сергей Толмачев, Воронеж