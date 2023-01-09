В Екатеринбурге на пяти улицах установят знак «Остановка запрещена»

В Екатеринбурге для увеличения пропускной способности улично-дорожной сети на пяти улицах установят знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор», сообщили в пресс-службе мэрии города.

Знаки будут установлены на следующих улицах:

Бульвар Академика Семихатова, от ул. Чкалова до ул. Михеева;

Ул. Братьев Быковых, от ул. Еремина до ул. Челюскинцев;

Ул. Красных Борцов, от ул. Калинина до ул. Кировградской;

Ул. Ломоносова, от ул. Калинина до ул. Кировградской;

Ул. Авангардная, от ул. Калинина до ул. Кировградской.

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