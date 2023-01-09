Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Екатеринбурге на пяти улицах установят знак «Остановка запрещена»

В Екатеринбурге для увеличения пропускной способности улично-дорожной сети на пяти улицах установят знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор», сообщили в пресс-службе мэрии города.

Знаки будут установлены на следующих улицах:

  • Бульвар Академика Семихатова, от ул. Чкалова до ул. Михеева;
  • Ул. Братьев Быковых, от ул. Еремина до ул. Челюскинцев;
  • Ул. Красных Борцов, от ул. Калинина до ул. Кировградской;
  • Ул. Ломоносова, от ул. Калинина до ул. Кировградской;
  • Ул. Авангардная, от ул. Калинина до ул. Кировградской.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...