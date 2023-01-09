FT: Китай собирается ограничить листинг компаний из некоторых секторов

Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая (CSRC) планирует перестать выдавать разрешения на листинг акций на китайских фондовых биржах компаниям из некоторых секторов. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По информации FT, «красный» статус уже получили компании из продовольственной отрасли. Под ограничения также попали фирмы, которые производят тесты для выявления коронавируса.

Также CSRC присвоила «желтый» статус компаниям из секторов производства одежды и мебели. Их заявки на первичное размещение акций будут проверяться тщательнее.

Аналитики FT считают, что эти меры показывают усилия Китая на то, чтобы фондовые биржи служили национальной повестке. Эксперты отмечают, что ранее в CSRC обещали не устанавливать ограничения на размещения ценных бумаг на биржах.

В 2022 году 428 китайских компаний привлекли на биржах в Шанхае и Шэньчжэне 587 млрд юаней ($87 млрд). Еще более 760 компаний находятся в процессе IPO на китайских биржах, некоторые из них могут пострадать из-за ограничений CSRC, отмечает FT.

Олеся Павленко