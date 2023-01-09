Швейцарский банк прогнозирует рекордные с момента основания убытки

Правительство Швейцарии не получит выплаты от Швейцарского национального банка за 2022 год, поскольку регулятор прогнозирует рекордные убытки за свою 116-летнюю историю в размере около 132 млрд франков (около $143 млрд). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет Банка Швейцарии.

По информации издания, большая часть этой суммы, 131 млрд франков, связана с падением стоимости ряда активов банка в иностранной валюте, накопленной в результате десятилетних покупок, чтобы ослаблять франк. Убыток по позициям в швейцарских франках составил еще около 1 млрд франков. Около 400 млн франков Швейцарский банк заработал на своих золотых запасах. А так как Нацбанк является публичной компанией, то дивиденды не получат ни правительство, ни частные инвесторы.

Это второй раз с момента основания швейцарского Центробанка в 1906 году, когда он вынужден пропустить ежегодные платежи федеральному правительству и швейцарским кантонам (административно-территориальная единица страны). В этой связи 26 административных округов приступили к корректировке своих расходов. В 2021 году регулятор выплатил дивиденды в размере 6 млрд франков.

Милена Костерева