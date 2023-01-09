Загрузка курортных комплексов в Крыму на Новый год достигла 90%

Загрузка крупных курортных комплексов в Крыму в новогоднюю ночь составила 90%. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram.

В период новогодних праздников в регионе отдохнули 177 тыс. туристов. Средняя загрузка гостиниц и отелей составила 60%. Всего за 2022 год полуостров посетили 6,5 млн человек.

В условиях ограничения полетов в аэропортах ряда южных городов, в том числе расположенных в Крыму, более 80% туристов прибыли в регион на автомобилях и автобусах, 19% — по железной дороге. Как отметил Сергей Аксенов, число прибывших поездами выросло в 2,5 раза в сравнении с показателем 2021 года.

Анастасия Донскова

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