Мэр Воронежа прокомментировал срыв сроков капремонта гимназии Никитина

Глава администрации Воронежа Вадим Кстенин по итогам еженедельной планерки в мэрии сообщил, что затянувшийся капитальный ремонт в гимназии имени Никитина с углубленным изучением французского языка вскоре будет завершен, а дети вернутся в нее «до конца января». Об этом глава города написал в своем telegram-канале. Ранее местные СМИ сообщили о срыве сроков капремонта — школа остается закрытой, а ее ученики обучаются в других заведениях.

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На объекте, «есть проблемы», но «коллеги уверяют меня, что предпринятых ранее усилий достаточно, чтобы довести его до ума», рассказал мэр.

Как сообщается на портале госзакупок, «выборочный капитальный ремонт» (формулировка из условий контракта) начался в июле 2022 года. Работы должны были окончить еще в ноябре. Подрядчиком выступает подконтрольное правительству региона предприятие «Облкоммунсервис», однако оно стало уже второй строительной компанией на объекте, сменив отказавшееся от контракта курское ООО «Ремстройсервис». В этих условиях власти продлили сроки строительства. Стоимость работ в гимназии оценивается в 64,3 млн руб.

По данным портала госзакупок, последний этап работ может длиться до 2 апреля 2023 года, в рамках него в последних числах декабря представители мэрии как заказчики уже подписали документы о приемке части работ.

«По всем стройкам поручил актуализировать сетевые графики производства работ и предоставить мне их в ближайшие дни. У наших объектов есть понятные сроки ввода в эксплуатацию, их нужно выдержать, несмотря на все трудности. Самые сложные ситуации возьму на личный контроль, в том числе, с выездом на место,— заверил господин Кстенин.

Сергей Калашников

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