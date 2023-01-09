Минниханов потребовал провести проверку по жалобам на резкий рост тарифов на ЖКУ

Глава Татарстана Рустам Минниханов потребовал провести проверку по всем жалобам и обращениям жителей, связанных с резким ростом стоимости платы за ЖКУ. Об этом он заявил на совещании в Доме правительства региона.

Он напомним, что с декабря прошлого года в стране в среднем на 9% выросла стоимость платы за ЖКУ. «Жители республики уже стали получать квитанции за декабрь по новым тарифам. Минстрою РТ, главам администраций районов и руководителям соответствующих организаций следует обеспечить правильность начислений, — отметил господин Минниханов.

Он добавил, что жителям нужно объяснить причины роста тарифов и рассказать о действующих в Татарстане мерах соцподдержки.

"Ъ-Казань"