Пассажиропоток ЮУЖД в 2022 году вырос на 12,5%

В 2022 году со станций Южно-Уральской железной дороги отправлено почти 8 млн пассажиров – на 12,5% больше, чем годом ранее, сообщают в пресс-службе ЮУЖД. В поездах дальнего следования отправились более 2 млн человек (+25,5%), в пригородных – 5,9% (+8,6%).

В декабре на ЮУЖД пассажиропоток составил 639 тыс. человек (+20,4% к декабрю 2021 года), в том числе в дальнем следовании – 174,4 тыс. (+67,4%) и в пригородном сообщении – 464,6 тыс. (+8,9%).

«Пассажирооборот с начала 2022 года вырос на 19,4% к уровню прошлого года и составил 2,7 млрд пасс-км, в том числе в пригородном сообщении пассажирооборот в январе-декабре составил 424 млн пасс-км (+15,6%), в дальнем следовании – 2,3 млрд пасс-км (+20,1%)»,- говорится в сообщении ЮУЖД.