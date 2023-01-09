Жилые дома и детсад планируют построить в центре Нижнего Новгорода

Четыре многоэтажных дома, два многофункциональных здания и детсад планируют построить в центре Нижнего Новгорода в границах улиц Маслякова, Ильинской, Горького и Малой Ямской. Проект развития территории одобрил региональный минград.

План подготовила компания «Золотое сечение» по заказу спецзастройщика «Весст» (входит в ГК «Ойкумена»), который ранее построил на этом участке жилой комплекс «Дом с террасами». Новый проект предполагает шесть очередей. Для его реализации намерены снести более 30 домов и построек.

Сначала застройщик планирует возвести на участке многоэтажные дома и детский сад на 80 мест. Два многофункциональных комплекса будут построены в последнюю очередь.