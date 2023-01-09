Жилые дома и детсад планируют построить в центре Нижнего Новгорода

Четыре многоэтажных дома, два многофункциональных здания и детсад планируют построить в центре Нижнего Новгорода в границах улиц Маслякова, Ильинской, Горького и Малой Ямской. Проект развития территории одобрил региональный минград.
План подготовила компания «Золотое сечение» по заказу спецзастройщика «Весст» (входит в ГК «Ойкумена»), который ранее построил на этом участке жилой комплекс «Дом с террасами». Новый проект предполагает шесть очередей. Для его реализации намерены снести более 30 домов и построек.
Сначала застройщик планирует возвести на участке многоэтажные дома и детский сад на 80 мест. Два многофункциональных комплекса будут построены в последнюю очередь.
По данным Kartoteka.ru, ООО СЗ «Весст» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в августе 2007 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Основной деятельностью является строительство жилых и нежилых зданий. Директор — Игорь Крупин, ему принадлежит 10% компании. Еще 10% — у Виктории Михайловой, 15% — у Александра Ольшанского, 65% — у ООО «Прайм». Чистая прибыль по итогам 2021 года составила 32,4 млн руб., выручка — 129,6 млн руб. Финансовая отчетность по итогам 2022 года еще не опубликована.