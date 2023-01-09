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Тело убитого отца обнаружила дочь на балконе квартиры в Ижевске

В столице Удмуртии 7 января в квартире по Заречному шоссе было обнаружено тело 66-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике, по подозрению в убийстве задержали 65-летнюю супругу погибшего (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии

Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии

По данным следствия, накануне трагедии супруги вместе употребляли алкоголь, после чего между ними возник конфликт из-за неприязненных отношений. В ходе ссоры женщина ударила супруга топором и ножом, после чего переместила умершего мужа на балкон. Позднее тело отца обнаружила дочь.

В настоящее время готовятся материалы для предъявления женщине обвинения и заключения ее под стражу.

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