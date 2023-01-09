Коллективу ЮУГМУ представили нового и.о. ректора

С 9 января Южно-Уральский государственный медицинский университет возглавил бывший проректор Сибирского медуниверситета (СибГМУ, Томск) Александр Мирошниченко. Исполняющего обязанности ректора представили коллективу вуза, отмечают в пресс-службе кабинета министров Челябинской области.

По словам губернатора Алексея Текслера, общей задачей для медуниверситета и правительства региона станет решение проблемы дефицита медицинских кадров.

«Наша общая задача – подготовить специалистов, сориентировать выпускников, помочь им начать трудовой путь, не допустить, чтобы молодые люди уходили из профессии. Также важно обеспечить профориентацию, работать со школами, такой совместный опыт с медуниверситетом у нас тоже есть», — подчеркнул Алексей Текслер

Александр Мирошниченко — доктор медицинских наук. Окончил Алтайский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело» и клиническую интернатуру по специальности «Терапия». С сентября 2018 года являлся проректором по учебной работе СибГМУ, заведующим кафедрой фармакологии.