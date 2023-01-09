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Убившим редкое животное жителям Волгоградской области грозит до восьми лет колонии

В Волгоградской области двоих жителей Старополтавского района 37 и 38 лет будут судить за незаконную добычу животного, занесенного в Красную книгу РФ. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, 21 апреля 2022 года обвиняемые обнаружили в степи в Палласовском районе запутавшегося в проволоке сайгака. Освободив редкое животное, мужчины перевезли его на квадроцикле в сторожевой вагончик, где забили и оставили на хранение. В дальнейшем они планировали его съесть.

Факт добычи установили сотрудники УФСБ, злоумышленников задержали.

Свою вину они не признали, причиненный государству вред в размере 300 тыс. руб. не возместили.

Уголовное дело рассмотрит Палласовский районный суд. Обвиняемым грозит до восьми лет лишение свободы.

Марина Ковалева

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