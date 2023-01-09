В Алтайском крае 1,6 тыс. школьников из-за непогоды занимались дистанционно

Более 1,6 тыс. школьников Алтайского края 9 января занимались дистанционно. Причиной стало закрытия автобусных маршрутов из-за ухудшения погоды.

Как сообщил официальный сайт региона со ссылкой на начальника отдела организации общего образования и оценочных процедур министерства образования и науки края Наталью Полосину, сегодня не работали 90 маршрутов по доставке школьников. Всего таких маршрутов 687.

Как сообщал «Ъ-Сибирь» 9 сентября было прекращено движение автобусов по региональным и местным дорогам Алтайского края. Причинами стали гололедица и сильный боковой ветер. Рано утром в условиях непогоды съехал с трассы и опрокинулся автобус с 52 пассажирами, следовавший из Караганды (Казахстан) в Новосибирск. Ушибы получили пять человек.

О восстановлении автобусного движения министерство транспорта Алтайского края сообщило в середине дня 9 января.

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Валерий Лавский