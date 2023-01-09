13% жителей Ижевска разочаровали полученные новогодние подарки

В столице Удмуртии 13% опрошенных жителей остались недовольны полученными на новый год подарками, сообщает пресс-служба SuperJob. При этом каждый второй ижевчанин остался доволен подарками, еще 35% — скорее удовлетворены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Причем мужчины оказались недовольны подарками больше женщин — 14 и 12% соответственно. Чаще всего нарекания вызвали дешевые сладости и носки, а среди стоящих подарков выделили дорогостоящие девайсы, гаджеты, ювелирные изделия, бытовая техника, косметика и выбранная по заказу парфюмерия.

Разочаровавшие подарки 42% опрошенных жителей Ижевска оставят себе на тот случай, если они все же пригодятся, еще 11% передарят ненужные вещи, 10% — выбросят. Каждый двадцатый попытается продать, еще 5% — передадут на благотворительность, 3% — вернут дарителю.