AstraZeneca покупает CinCor за $1,3 млрд

AstraZeneca (AZ) договорилась о покупке американской биотехнологической компании CinCor Pharma, специализирующейся на разработке новых методов лечения гипертонии и хронических заболеваний почек.

По условиям соглашения британско-шведская компания заплатит $26 за каждую акцию CinCor, что более чем вдвое превышает их стоимость на момент закрытия торгов 6 января. При этом AstraZeneca готова выплатить еще $10 за каждую акцию в случае, если разрабатываемый CinCor экспериментальный препарат для лечения гипертонии, баксдростат, получит лицензию американских регуляторов. Результаты второй фазы его клинических испытаний оказались противоречивыми, из-за чего акции CinCor в конце ноября рухнули сразу на 42%. Несмотря на это, компания намерена провести третью фазу клинических испытаний, и в AstraZeneca надеются, что она окажется удачной.

AstraZeneca выплатит за покупку всех акций CinCor $1,3 млрд. В случае же одобрения баксдростата американскими регуляторами сумма сделки вырастет до $1,8 млрд.

После объявления о сделке акции CinCor подорожали на внебиржевых торгах более чем на 130%, до $27,5.

Кирилл Сарханянц