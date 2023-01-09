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Пожизненно осужденный за массовое убийство в ПГНИУ пытается обжаловать приговор

Тимур Бекмансуров, осужденный к пожизненному лишению свободы за массовое убийство в кампусе ПГНИУ, подал апелляционную жалобы на приговор. Об этом сообщает 59.ру со ссылкой на пресс-службу Пермского краевого суда. Напомним, в ходе процесса Бекмансуров признал вину в убийстве двух и более человек, покушении на совершение этого преступления, посягательстве на жизни представителя власти и других деяниях. При этом подсудимый просил не лишать его свободы пожизненно.

Фото: Екатерина Артемова, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Артемова, Коммерсантъ

Всего во время стрельбы, которую Тимур Бекмансуров устроил 20 сентября 2021 года на территории университета, погибли шесть человек, несколько десятков получили ранения и травмы. По данным суда, жалоба на приговор была подана на следующий день после его оглашения.

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