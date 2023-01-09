Зарубежные СМИ: Что общего между протестами в Бразилии и штурмом Капитолия?

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил в столице режим ЧС из-за беспорядков. Он продлится до конца месяца. Как написал в соцсетях губернатор столичного федерального округа Ибанейс Роша, более 400 участников протеста уже арестованы. И расследование нападения на здания Верховного суда, Национального конгресса и президентского дворца Планалту продолжается. При этом самого господина Рошу на три месяца отстранили от должности. Верховный суд страны счел, что подготовка к беспорядкам велась с ведома властей. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Adriano Machado , Reuters Фото: Adriano Machado , Reuters

Протестующие, одетые в национальные зеленые и желтые цвета Бразилии, взбираются на крышу Конгресса. Толпа снизу разбивает камнями окна федеральных зданий. А вспыхнувшие пожары угрожают поглотить архитектурные достояния страны. Такие кадры 8 января шокировали многих бразильцев, пишет The New York Times.

Но массовые, иногда разрушительные протесты происходят там не впервые, добавляет обозреватель издания. В последний раз они потрясли страну в 2013 году. Однако нынешние события гораздо масштабнее, отмечает The New York Times. Сторонники Жаира Болсонару, бывшего президента Бразилии, вторглись и разграбили здания, символизирующие три ветви власти.

По неподтвержденной информации, протестующие безвозвратно повредили и некоторые произведения искусства, в том числе картины, инсталляции и памятники. Демонстранты выбрасывали из окон президентского дворца мебель и электронное оборудование. Очевидцы также рассказывали, что протестующие разбили тротуар перед дворцом и использовали камни в качестве оружия. «Они набросились на меня, отобрали оборудование, а потом сказали, что пришли захватить Бразилию»,— вспоминает фотограф местной газеты.

Действующий президент Лула да Силва 8 января навещал пострадавших от наводнения в штате Сан-Паулу, добавляет издание. По прибытии на место разрушений он назвал протестующих «фанатичными фашистами». 77-летний лидер левых при этом обвинил силовиков в бездействии. По его мнению, те могли сдержать митингующих, которые добирались до президентского дворца более часа. «Они не сделали абсолютно ничего», — сказал Лула да Силва о полиции, в рядах которой много сторонников Жаира Болсонару, пишет The New York Times.

Сходство между воскресным насилием в Бразилии и нападением на Капитолий в США 6 января 2021 года очевидно, отмечает The Washington Post.Правый экс-президент Бразилии Жаир Болсонару в течение нескольких месяцев пытался оспорить результаты выборов, как Дональд Трамп после своего поражения в 2020-м.

Мировые лидеры осудили действия протестующих, сообщает The Guardian. Сделал это и сам господин Болсонару в социальных сетях. Мирные демонстрации, написал экс-президент, часть демократии, а разрушение и вторжение в общественные здания, подобные тому, что произошло сегодня, нет. Впрочем, аналогичным образом когда-то поступил Дональд Трамп, заключает газета.

Фотогалерея Протесты в Бразилии. Кадры с места событий Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару протестуют против победы Лулы да Силвы на выборах начиная с 30 октября Фото: Reuters / Ueslei Marcelino 8 января протестующие вторглись в несколько правительственных зданий, в том числе официальную рабочую резиденцию президента — Дворец Планалту (на фото) Фото: Eraldo Peres / AP Протестующие штурмуют здание Конгресса Фото: Eraldo Peres / AP Штурм рабочей резиденции президента Бразилии Фото: Reuters / Ueslei Marcelino Внутри оккупированных зданий протестующие выбивали окна и двери Фото: Reuters / Adriano Machado Протестующий с национальным флагом Бразилии Фото: Reuters Протестующие внутри рабочей резиденции президента Бразилии Фото: Reuters / Adriano Machado Протестующие громят один из кабинетов во Дворце Планалту Фото: Reuters / Adriano Machado Силовики возле президентской резиденции Фото: Reuters / Ueslei Marcelino Полицейские машины после столкновения с протестующими Фото: Reuters / Antonio Cascio Силовики наводят порядок возле здания Конгресса Фото: Reuters / Adriano Machado Сотрудники службы безопасности на входе в рабочую резиденцию президента Бразилии Фото: Reuters / Ueslei Marcelino Протестующие прячутся рядом с Дворцом Планалту Фото: Reuters / Ueslei Marcelino Демонстранты штурмуют здание Конгресса Фото: Eraldo Peres / AP Во время беспорядков бразильская полиция задержала около 200 человек. Им грозит до 12 лет тюрьмы Фото: Reuters / Ueslei Marcelino Против протестующих применили спецсредства и слезоточивый газ Фото: Reuters / Ueslei Marcelino Силовики во время столкновения с протестующими Фото: Reuters / Ueslei Marcelino Демонстрант пытается потушить газовую шашку Фото: Reuters / Ueslei Marcelino Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (в центре) осматривает свою рабочую резиденцию после штурма. Во время протестов он находился в поездке в штате Сан-Паулу Фото: Eraldo Peres / AP Силовики во время протестов в Бразилиа Фото: Reuters / Ueslei Marcelino Следующая фотография 1 / 20 Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару протестуют против победы Лулы да Силвы на выборах начиная с 30 октября Фото: Reuters / Ueslei Marcelino 8 января протестующие вторглись в несколько правительственных зданий, в том числе официальную рабочую резиденцию президента — Дворец Планалту (на фото) Фото: Eraldo Peres / AP Протестующие штурмуют здание Конгресса Фото: Eraldo Peres / AP Штурм рабочей резиденции президента Бразилии Фото: Reuters / Ueslei Marcelino Внутри оккупированных зданий протестующие выбивали окна и двери Фото: Reuters / Adriano Machado Протестующий с национальным флагом Бразилии Фото: Reuters Протестующие внутри рабочей резиденции президента Бразилии Фото: Reuters / Adriano Machado Протестующие громят один из кабинетов во Дворце Планалту Фото: Reuters / Adriano Machado Силовики возле президентской резиденции Фото: Reuters / Ueslei Marcelino Полицейские машины после столкновения с протестующими Фото: Reuters / Antonio Cascio Силовики наводят порядок возле здания Конгресса Фото: Reuters / Adriano Machado Сотрудники службы безопасности на входе в рабочую резиденцию президента Бразилии Фото: Reuters / Ueslei Marcelino Протестующие прячутся рядом с Дворцом Планалту Фото: Reuters / Ueslei Marcelino Демонстранты штурмуют здание Конгресса Фото: Eraldo Peres / AP Во время беспорядков бразильская полиция задержала около 200 человек. Им грозит до 12 лет тюрьмы Фото: Reuters / Ueslei Marcelino Против протестующих применили спецсредства и слезоточивый газ Фото: Reuters / Ueslei Marcelino Силовики во время столкновения с протестующими Фото: Reuters / Ueslei Marcelino Демонстрант пытается потушить газовую шашку Фото: Reuters / Ueslei Marcelino Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (в центре) осматривает свою рабочую резиденцию после штурма. Во время протестов он находился в поездке в штате Сан-Паулу Фото: Eraldo Peres / AP Силовики во время протестов в Бразилиа Фото: Reuters / Ueslei Marcelino Смотреть

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