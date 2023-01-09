Зарубежные СМИ: Что общего между протестами в Бразилии и штурмом Капитолия?

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил в столице режим ЧС из-за беспорядков. Он продлится до конца месяца. Как написал в соцсетях губернатор столичного федерального округа Ибанейс Роша, более 400 участников протеста уже арестованы. И расследование нападения на здания Верховного суда, Национального конгресса и президентского дворца Планалту продолжается. При этом самого господина Рошу на три месяца отстранили от должности. Верховный суд страны счел, что подготовка к беспорядкам велась с ведома властей. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.
Фото: Adriano Machado , Reuters
Протестующие, одетые в национальные зеленые и желтые цвета Бразилии, взбираются на крышу Конгресса. Толпа снизу разбивает камнями окна федеральных зданий. А вспыхнувшие пожары угрожают поглотить архитектурные достояния страны. Такие кадры 8 января шокировали многих бразильцев, пишет The New York Times.
Но массовые, иногда разрушительные протесты происходят там не впервые, добавляет обозреватель издания. В последний раз они потрясли страну в 2013 году. Однако нынешние события гораздо масштабнее, отмечает The New York Times. Сторонники Жаира Болсонару, бывшего президента Бразилии, вторглись и разграбили здания, символизирующие три ветви власти.
По неподтвержденной информации, протестующие безвозвратно повредили и некоторые произведения искусства, в том числе картины, инсталляции и памятники. Демонстранты выбрасывали из окон президентского дворца мебель и электронное оборудование. Очевидцы также рассказывали, что протестующие разбили тротуар перед дворцом и использовали камни в качестве оружия. «Они набросились на меня, отобрали оборудование, а потом сказали, что пришли захватить Бразилию»,— вспоминает фотограф местной газеты.
Действующий президент Лула да Силва 8 января навещал пострадавших от наводнения в штате Сан-Паулу, добавляет издание. По прибытии на место разрушений он назвал протестующих «фанатичными фашистами». 77-летний лидер левых при этом обвинил силовиков в бездействии. По его мнению, те могли сдержать митингующих, которые добирались до президентского дворца более часа. «Они не сделали абсолютно ничего», — сказал Лула да Силва о полиции, в рядах которой много сторонников Жаира Болсонару, пишет The New York Times.
Сходство между воскресным насилием в Бразилии и нападением на Капитолий в США 6 января 2021 года очевидно, отмечает The Washington Post.Правый экс-президент Бразилии Жаир Болсонару в течение нескольких месяцев пытался оспорить результаты выборов, как Дональд Трамп после своего поражения в 2020-м.
Мировые лидеры осудили действия протестующих, сообщает The Guardian. Сделал это и сам господин Болсонару в социальных сетях. Мирные демонстрации, написал экс-президент, часть демократии, а разрушение и вторжение в общественные здания, подобные тому, что произошло сегодня, нет. Впрочем, аналогичным образом когда-то поступил Дональд Трамп, заключает газета.
Фотогалерея
Протесты в Бразилии. Кадры с места событий
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