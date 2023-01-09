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Коммерсантъ FM
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Зарубежные СМИ: Что общего между протестами в Бразилии и штурмом Капитолия?

9 января, понедельник

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил в столице режим ЧС из-за беспорядков. Он продлится до конца месяца. Как написал в соцсетях губернатор столичного федерального округа Ибанейс Роша, более 400 участников протеста уже арестованы. И расследование нападения на здания Верховного суда, Национального конгресса и президентского дворца Планалту продолжается. При этом самого господина Рошу на три месяца отстранили от должности. Верховный суд страны счел, что подготовка к беспорядкам велась с ведома властей. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Фото: Adriano Machado , Reuters

Фото: Adriano Machado , Reuters

Протестующие, одетые в национальные зеленые и желтые цвета Бразилии, взбираются на крышу Конгресса. Толпа снизу разбивает камнями окна федеральных зданий. А вспыхнувшие пожары угрожают поглотить архитектурные достояния страны. Такие кадры 8 января шокировали многих бразильцев, пишет The New York Times.

Как президенту Бразилии объявили штурмовое предупреждение

Как президенту Бразилии объявили штурмовое предупреждение

Но массовые, иногда разрушительные протесты происходят там не впервые, добавляет обозреватель издания. В последний раз они потрясли страну в 2013 году. Однако нынешние события гораздо масштабнее, отмечает The New York Times. Сторонники Жаира Болсонару, бывшего президента Бразилии, вторглись и разграбили здания, символизирующие три ветви власти.

По неподтвержденной информации, протестующие безвозвратно повредили и некоторые произведения искусства, в том числе картины, инсталляции и памятники. Демонстранты выбрасывали из окон президентского дворца мебель и электронное оборудование. Очевидцы также рассказывали, что протестующие разбили тротуар перед дворцом и использовали камни в качестве оружия. «Они набросились на меня, отобрали оборудование, а потом сказали, что пришли захватить Бразилию»,— вспоминает фотограф местной газеты.

Действующий президент Лула да Силва 8 января навещал пострадавших от наводнения в штате Сан-Паулу, добавляет издание. По прибытии на место разрушений он назвал протестующих «фанатичными фашистами». 77-летний лидер левых при этом обвинил силовиков в бездействии. По его мнению, те могли сдержать митингующих, которые добирались до президентского дворца более часа. «Они не сделали абсолютно ничего», — сказал Лула да Силва о полиции, в рядах которой много сторонников Жаира Болсонару, пишет The New York Times.

Сходство между воскресным насилием в Бразилии и нападением на Капитолий в США 6 января 2021 года очевидно, отмечает The Washington Post.Правый экс-президент Бразилии Жаир Болсонару в течение нескольких месяцев пытался оспорить результаты выборов, как Дональд Трамп после своего поражения в 2020-м.

Мировые лидеры осудили действия протестующих, сообщает The Guardian. Сделал это и сам господин Болсонару в социальных сетях. Мирные демонстрации, написал экс-президент, часть демократии, а разрушение и вторжение в общественные здания, подобные тому, что произошло сегодня, нет. Впрочем, аналогичным образом когда-то поступил Дональд Трамп, заключает газета.

Фотогалерея

Протесты в Бразилии. Кадры с места событий

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Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару протестуют против победы Лулы да Силвы на выборах начиная с 30 октября

Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару протестуют против победы Лулы да Силвы на выборах начиная с 30 октября

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

8 января протестующие вторглись в несколько правительственных зданий, в том числе официальную рабочую резиденцию президента — Дворец Планалту (на фото)

8 января протестующие вторглись в несколько правительственных зданий, в том числе официальную рабочую резиденцию президента — Дворец Планалту (на фото)

Фото: Eraldo Peres / AP

Протестующие штурмуют здание Конгресса

Протестующие штурмуют здание Конгресса

Фото: Eraldo Peres / AP

Штурм рабочей резиденции президента Бразилии

Штурм рабочей резиденции президента Бразилии

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Внутри оккупированных зданий протестующие выбивали окна и двери

Внутри оккупированных зданий протестующие выбивали окна и двери

Фото: Reuters / Adriano Machado

Протестующий с национальным флагом Бразилии

Протестующий с национальным флагом Бразилии

Фото: Reuters

Протестующие внутри рабочей резиденции президента Бразилии

Протестующие внутри рабочей резиденции президента Бразилии

Фото: Reuters / Adriano Machado

Протестующие громят один из кабинетов во Дворце Планалту

Протестующие громят один из кабинетов во Дворце Планалту

Фото: Reuters / Adriano Machado

Силовики возле президентской резиденции

Силовики возле президентской резиденции

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Полицейские машины после столкновения с протестующими

Полицейские машины после столкновения с протестующими

Фото: Reuters / Antonio Cascio

Силовики наводят порядок возле здания Конгресса

Силовики наводят порядок возле здания Конгресса

Фото: Reuters / Adriano Machado

Сотрудники службы безопасности на входе в рабочую резиденцию президента Бразилии

Сотрудники службы безопасности на входе в рабочую резиденцию президента Бразилии

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Протестующие прячутся рядом с Дворцом Планалту

Протестующие прячутся рядом с Дворцом Планалту

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Демонстранты штурмуют здание Конгресса

Демонстранты штурмуют здание Конгресса

Фото: Eraldo Peres / AP

Во время беспорядков бразильская полиция задержала около 200 человек. Им грозит до 12 лет тюрьмы

Во время беспорядков бразильская полиция задержала около 200 человек. Им грозит до 12 лет тюрьмы

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Против протестующих применили спецсредства и слезоточивый газ

Против протестующих применили спецсредства и слезоточивый газ

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Силовики во время столкновения с протестующими

Силовики во время столкновения с протестующими

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Демонстрант пытается потушить газовую шашку

Демонстрант пытается потушить газовую шашку

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (в центре) осматривает свою рабочую резиденцию после штурма. Во время протестов он находился в поездке в штате Сан-Паулу

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (в центре) осматривает свою рабочую резиденцию после штурма. Во время протестов он находился в поездке в штате Сан-Паулу

Фото: Eraldo Peres / AP

Силовики во время протестов в Бразилиа

Силовики во время протестов в Бразилиа

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

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Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару протестуют против победы Лулы да Силвы на выборах начиная с 30 октября

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

8 января протестующие вторглись в несколько правительственных зданий, в том числе официальную рабочую резиденцию президента — Дворец Планалту (на фото)

Фото: Eraldo Peres / AP

Протестующие штурмуют здание Конгресса

Фото: Eraldo Peres / AP

Штурм рабочей резиденции президента Бразилии

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Внутри оккупированных зданий протестующие выбивали окна и двери

Фото: Reuters / Adriano Machado

Протестующий с национальным флагом Бразилии

Фото: Reuters

Протестующие внутри рабочей резиденции президента Бразилии

Фото: Reuters / Adriano Machado

Протестующие громят один из кабинетов во Дворце Планалту

Фото: Reuters / Adriano Machado

Силовики возле президентской резиденции

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Полицейские машины после столкновения с протестующими

Фото: Reuters / Antonio Cascio

Силовики наводят порядок возле здания Конгресса

Фото: Reuters / Adriano Machado

Сотрудники службы безопасности на входе в рабочую резиденцию президента Бразилии

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Протестующие прячутся рядом с Дворцом Планалту

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Демонстранты штурмуют здание Конгресса

Фото: Eraldo Peres / AP

Во время беспорядков бразильская полиция задержала около 200 человек. Им грозит до 12 лет тюрьмы

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Против протестующих применили спецсредства и слезоточивый газ

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Силовики во время столкновения с протестующими

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Демонстрант пытается потушить газовую шашку

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (в центре) осматривает свою рабочую резиденцию после штурма. Во время протестов он находился в поездке в штате Сан-Паулу

Фото: Eraldo Peres / AP

Силовики во время протестов в Бразилиа

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

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