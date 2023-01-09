Продажи легковых машин с пробегом в Казани снизились на 6%

В Казани за январь-ноябрь 2022 года продали 40,1 тыс. легковых машин с пробегом, что на 6% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Казань заняла восьмое место среди российских городов по продажам легковых автомобилей с пробегом. Лидирует Москва, где продали 328,1 тыс. единиц. Вторую строчку занял Санкт-Петербург с 154 тыс. В тройку также вошел Новосибирск (62,5 тыс.).

Всего в РФ за 11 месяцев этого года продали почти 5 млн поддержанных легковых машин, что на 11,2% меньше, чем за год до этого.

"Ъ-Казань"