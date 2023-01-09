Отремонтировать вызвавшую общественный резонанс уборную в ЦСДР в Ижевске планируют в январе

В столице Удмуртии для ремонта туалета в Центре современной драматургии и режиссуры, расположенного в здании Генеральского дома, собрали больше 107 тыс. руб. из необходимых 251 тыс. руб. Об этом рассказал режиссер ЦСДР Павел Зорин, пишет Izhlife.

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Напомним, о необходимости ремонта в уборной сообщили представители учреждения в Telegram, после чего на сложившуюся ситуацию обратила внимание журналист Ксения Собчак.

По словам Павла Зорина, пост журналистики помог информационно, поскольку привлек внимание в соцсетях. Однако количество донатов не стало больше обычного. В настоящее время поступления идут преимущественно от зрителей, а наибольший перевод составил 10 тыс. руб. Работы по ремонту планируется завершить в январе.

Напомним, здание Генеральского дома в Ижевске было построено в 1857 году. Сейчас в нем располагается Музей Ижевска и Центр современной драматургии и режиссуры. Для памятника культуры много лет искали инвестора. В 2023 году регион планировал получить федеральные средства на капремонт объекта и открыть обновленное здание к 2025 году. Позднее глава Ижевска Олег Бекмеметьев объявил, что для привлечения средств и дальнейшей работы по восстановлению здания организована некоммерческая организация «Фонд развития города Ижевска». Определиться с объемом финансирования планировалось в 2022 года, тогда же планировалось начать работы по реконструкции.