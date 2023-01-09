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Жителя Магнитогорска будут судить за неуплату налогов на сумму 24 млн рублей

Правобережный районный суд Магнитогорска рассмотрит уголовное дело бывшего директора ООО «Электростатус», обвиняемого в уклонении от уплаты налогов на сумму 24 млн руб. Он утаил средства организации, включив в налоговые декларации заведомо ложные сведения, сообщает прокуратура Челябинской области.

По версии следствия, руководитель компании с января 2016 года по декабрь 2018-го для того, чтобы минимизировать налоги и не платить НДС создал фиктивный документооборот, используя реквизиты различных организаций и отразив в бухгалтерском и налоговом учете ложные сведения, касающиеся расходов и вычетов с контрагентами. Таким образом бюджет не дополучил 24 млн руб. налогов.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по ч. 1 ст. 199 УК РФ. В ходе следствия было арестованы банковские счета экс-руководителя компании в пределах суммы около 53 млн руб., а также имущество стоимостью более 2,5 млн руб.

По данным «СПАРК Интерфакс», с 2010 по 2020 годы директором ООО «Электростатус» был Евгений Шлафман. Компания занималась электромонтажными работами. В феврале 2019 года Арбитражный суд Челябинской области признал организацию банкротом и открыл в отношении нее конкурсное производство.

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