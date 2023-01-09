«Единая Россия» приостановила членство депутата из Тобольска после сообщений о пьяном ДТП

Региональное отделение «Единой России» приостановило членство в партии депутата городской думы Тобольского района Рината Урамаева после появления в СМИ информации, что он в нетрезвом состоянии спровоцировал ДТП. Об этом «Ъ-Урал» рассказали в пресс-службе партии.

«Нам пока неизвестно, был ли действительно этот инцидент, и, если и был, кто в нем виновен. Пока сами пытаемся выяснить информацию у правоохранительных органов», — отметили в «Единой России».

Ранее Ura.ru сообщал, что Ринат Урамаев в ночь с 31 декабря на 1 января, находясь в состоянии алкогольного опьянения, находился за рулем Toyota Land Cruiser Prado. Впоследствии он якобы въехал в стоящий автомобиль Lada Granta, после чего скрылся с места ДТП. Изданию депутат подтвердил, что попал в ДТП, но отметил, что был трезв.

Напомним, в 2021 году из «Единой России» был исключен депутат думы Тобольска Сергей Вакарин, которого осудили за ДТП, в котором он сбил инспектора ГИБДД.

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