В МИДе подтвердили открытие duty free для дипломатов в Москве и Петербурге

В министерстве иностранных дел России подтвердили планы открыть в Санкт-Петербурге и Москве магазины беспошлинной торговли для дипломатов. В ведомстве даты запуска не назвали, отметив лишь, что работы «ведутся», пишут РИА Новости.

В Главном управлении по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД сослались на постановление правительства «Об организации беспошлинной торговли для дипломатических представительств». В документе указано, что цены на товары будут установлены в рублях, долларах и евро. Внутрь будут пускать лишь тех, кто предъявит документы, удостоверяющих аккредитацию при министерстве иностранных дел. Пока что неизвестно, выбраны ли операторы магазинов. Их утвердят по итогам конкурса.

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