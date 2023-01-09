ФАС может проиндексировать тарифы аэропорта Геленджика на пять лет

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может проиндексировать тарифы на обслуживание российских авиакомпаний в аэропорту Геленджика сразу на пять лет — с 2023 по 2027 год. Соответствующий проект приказа размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Сбор за взлет-посадку воздушных судов граждан России или юрлиц, зарегистрированных на территории РФ, предлагается увеличить в 2023 году до 942 руб. за тонну максимальной взлетной массы (МВМ), в 2024 году — до 999 руб., в 2025 году — до 1020 руб., в 2026 году — до 1053 руб. и в 2027 году — до 1112 руб. Сбор за стоянку самолета планируют оставить на уровне 5% от сбора за взлет-посадку, и таким образом в случае принятия документа он вырастет с 27 до 47,1 руб. в 2023 году, до 49,95 руб. — в 2024-м, до 51 руб. — в 2025-м, до 52,7 руб. — в 2026-м и до 55,6 руб. — в 2027 году.

Сбор за обеспечение авиационной безопасности на 2023 год планируют увеличить почти в 3,2 раза, до 1206 руб. за тонну МВМ. В 2024 году этот сбор может вырасти до 1253 руб., в 2025-м — до 1255 руб., в 2026 и 2027 годах — до 1293 и 1310 руб. соответственно.

Тариф за обслуживание пассажиров на внутренних воздушных линиях уже в этом году может подняться в 2,2 раза, до 515 руб. Плавно до 2027 года этот сбор планируют увеличить до 654 руб.

Татьяна Ручкина

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