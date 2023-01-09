Серия аварий оставила без централизованного водоснабжения красноярский поселок

Красноярский поселок Приморск с 3 января остается без стабильного централизованного водоснабжения из-за серии коммунальных аварий. В населенном пункте, расположенном в Балахтинском районе, проживает 1,7 тыс. человек.

Как сообщила пресс-служба правительства Красноярского края, 3 января произошел порыв на магистральном водоводе. После его устранения вышел из строя насос у водозабора, а затем, в ночь на 8 января, произошел еще один порыв. Администрации Балахтинского района с 7 января ввела в Приморске режим чрезвычайной ситуации.

Сложившуюся в поселке ситуацию президиум правительства края обсудил 9 января. «Организован ежедневный подвоз питьевой воды для жителей поселка из соседнего села Даурское. В доставке задействовано пять водовозов»,– говорится о принятых мерах в пресс-релизе по итогам заседания.

Аварийно-восстановительные работы в Приморске продолжаются. Гидрометцентр предупредил о том, что 10 января ночью в центральных и южных районах региона ожидается сильный ветер, снег и метель, температура воздуха упадет, как минимум на 10 градусов.

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Валерий Лавский