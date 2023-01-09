В Самарской области объявлено штормовое предупреждение из-за морозов до -40°С

Ночью и утром местами в Самарской области ожидается сильный мороз до -40°С. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на Приволжское УГМС.

В связи с аномальными морозами в Самарской области объявлено штормовое предупреждение. В регионе введен оранжевый уровень опасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ранее сообщалось о том, что в райцентре Кинель-Черкассы на востоке Самарской области зафиксирована аномально низкая температура воздуха. На местной метеостанции 9 января столбик термометра опустился до -32,6°С, что стало новым температурным минимумом для этого дня.

Георгий Портнов