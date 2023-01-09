Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

СК проверяет инцидент с застрявшими на колесе обозрения челябинцами

В Челябинске несколько человек застряли на колесе обозрения, остановившемся из-за отключения электричества. Доследственную проверку по этому факту проводит региональное управление Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел на колесе обозрения развлекательного комплекса «Мегаполис» в Центральном районе Челябинска. Семья челябинцев оказалась заблокирована на высоте несколько десятков метров в одной из кабин. Колесо на работало около получаса.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Собственную проверку проводит прокуратура Челябинской области. Надзорное ведомство оценит исполнение законодательства в части соблюдения правил безопасности при эксплуатации аттракционов.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...