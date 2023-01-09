СК проверяет инцидент с застрявшими на колесе обозрения челябинцами

В Челябинске несколько человек застряли на колесе обозрения, остановившемся из-за отключения электричества. Доследственную проверку по этому факту проводит региональное управление Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел на колесе обозрения развлекательного комплекса «Мегаполис» в Центральном районе Челябинска. Семья челябинцев оказалась заблокирована на высоте несколько десятков метров в одной из кабин. Колесо на работало около получаса.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Собственную проверку проводит прокуратура Челябинской области. Надзорное ведомство оценит исполнение законодательства в части соблюдения правил безопасности при эксплуатации аттракционов.