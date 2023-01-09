Больше 11 млрд рублей направят на создание комплекса по переработке отходов в Камбарке

Больше 11 млрд руб. направят на строительство производственно-технического комплекса по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов первого и второго классов опасности в Камбарке в Удмуртии. Согласно документации, представленной на сайте госзакупок, заказчиком выступает госкорпорация «Росатом», исполнитель — АО «Концерн Титан-2».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Цена контракта, по которому подрядчик обязуется провести строительные работы по возведению нежилых зданий и сооружений, не включенных в другие группировки, составила 11,51 млрд руб. Контракт планируется исполнять в 12 этапов, дата окончания — 15 июня 2024 года.

Напомним, в Камбарке планируют использовать современное российское, шведское и немецкое оборудование. Инфраструктура объекта будет замкнутой, это гарантирует, что вредные вещества не попадут в воздух, воду и почву. При этом отходы в Камбарку будут идти от промышленных предприятий Удмуртии и близлежащих регионов, а из-за рубежа завозиться не будут. В ноябре 2020 года удмуртская Ассоциация переработчиков отходов завершила проведение общественной экологической экспертизы проекта производственно-технического комплекса в Камбарке. По ее итогам принято решение о допустимости реализации этого проекта, поскольку он позволит внести значимый вклад в решение проблемы промышленных отходов.