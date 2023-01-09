Из-за усиления морозов волгоградские оперативные службы сохранят повышенную готовность

В Волгоградской области осложнились погодные условия – сохраняется усиление морозов. Этому было посвящено сегодняшнее оперативное совещание при губернаторе Андрее Бочарове.

Глава региона потребовал продолжать мероприятия, обеспечивающие комплексную безопасность жителей области. предусмотреть усиление сформированных резервов сил и средств, в том числе ремонтных бригад, следить за соблюдением теплового режима в социальных учреждениях, сохранять повышенную готовность дорожных, спасательных, коммунальных служб области.

Андрей Бочаров призвал сохранять неформальный подход к людям.

В пример он привел вчерашнее происшествие с автобусом «Элиста-Москва». Перевозившее 50 пассажиров, в том числе 10 детей, транспортное средство сломалось на территории Волгоградской области.

«Слаженные действия всех профильных служб, спасателей, дорожников, полиции, администраций Новониколаевского и Урюпинского районов позволили отправить пассажиров переждать непогоду в отапливаемом помещении в Новониколаевске. А уже в 13.30 отремонтированный автобус с пассажирами продолжил следование по маршруту»,- отметил губернатор.

Марина Ковалева