В Ярославле в ДТП пострадали шесть человек

В Ярославле на улице Магистральной 8 января в 18:05 произошло столкновения двух легковых машин, в результате которых пострадали шесть человек, сообщают в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
В результате ДТП 20-летние водитель и пассажир автомобиля Audi госпитализированы. Пассажиры автомобиля Тойота, в котором находились 36-летняя женщина, девочка 10 лет и два мальчика 7 и 16 лет, нуждаются в амбулаторном лечении.
На место аварии выехали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, МЧС и медики.
В настоящее время госавтоинспекция устанавливает обстоятельства происшествия.
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