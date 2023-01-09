В Ярославле в ДТП пострадали шесть человек

В Ярославле на улице Магистральной 8 января в 18:05 произошло столкновения двух легковых машин, в результате которых пострадали шесть человек, сообщают в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

В результате ДТП 20-летние водитель и пассажир автомобиля Audi госпитализированы. Пассажиры автомобиля Тойота, в котором находились 36-летняя женщина, девочка 10 лет и два мальчика 7 и 16 лет, нуждаются в амбулаторном лечении.

На место аварии выехали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, МЧС и медики.

В настоящее время госавтоинспекция устанавливает обстоятельства происшествия.

Вероника Макарова

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